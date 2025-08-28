Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Paraisten kaupunkiympäristöön kaavaillaan usean hirsikerrostalon hanketta

Rakennustöiden on tavoitteena alkaa kysynnästä riippuen alkuvuodesta 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. elokuuta 2025, 9:37
Kuva: Matti Haapajärvi / Arkkitehtitoimisto JMH

Paraisten keskustan alueelle suunnitellaan modernia hirsikerrostalokokonaisuutta. Ensimmäinen vaihe käsittää kaksi kerrostaloa, ja myös viereiselle tontille on suunnitteluvaraus kahdelle vastaavantyyppiselle rakennukselle.

