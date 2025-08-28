Paraisten kaupunkiympäristöön kaavaillaan usean hirsikerrostalon hanketta
Rakennustöiden on tavoitteena alkaa kysynnästä riippuen alkuvuodesta 2026.
Paraisten keskustan alueelle suunnitellaan modernia hirsikerrostalokokonaisuutta. Ensimmäinen vaihe käsittää kaksi kerrostaloa, ja myös viereiselle tontille on suunnitteluvaraus kahdelle vastaavantyyppiselle rakennukselle.
