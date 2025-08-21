Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Peikko laajentaa tehdastaan Arabiemiraateissa

Laajennuksen odotetaan olevan täysin toiminnassa vuoden 2026 toisesta neljänneksestä alkaen.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 21. elokuuta 2025, 9:36
Peikko-konserni investoi kolme miljoonaa euroa Ras Al Khaimahin tuotantolaitoksensa merkittävään laajennukseen Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Laajennus sisältää 2000 neliömetriä uutta tuotantotilaa sekä koneita ja laitteita, ja se vastaa innovatiivisten rakennusratkaisujen nopeasti kasvavaan alueelliseen kysyntään. Peikko Gulf LLC:n laajennuksen odotetaan olevan täysin toiminnassa vuoden 2026 toisesta neljänneksestä alkaen.

