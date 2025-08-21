Peikko laajentaa tehdastaan Arabiemiraateissa
Laajennuksen odotetaan olevan täysin toiminnassa vuoden 2026 toisesta neljänneksestä alkaen.
Peikko-konserni investoi kolme miljoonaa euroa Ras Al Khaimahin tuotantolaitoksensa merkittävään laajennukseen Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Laajennus sisältää 2000 neliömetriä uutta tuotantotilaa sekä koneita ja laitteita, ja se vastaa innovatiivisten rakennusratkaisujen nopeasti kasvavaan alueelliseen kysyntään. Peikko Gulf LLC:n laajennuksen odotetaan olevan täysin toiminnassa vuoden 2026 toisesta neljänneksestä alkaen.
