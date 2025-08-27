Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu Kiinteistöt Projektit Rakentaminen

Pirkkalaan kaavaillaan isoa logistiikkahanketta – tontilla tehdään jo raivaustöitä

Alueen kaavamuutos hyväksyttiin kesällä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. elokuuta 2025, 11:34
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Pirkkalaan kaavaillaan isoa logistiikkahanketta – tontilla tehdään jo raivaustöitä

NCC ja Logian ovat sopineet kehittävänsä yhdessä Vaaksakujalla Pirkkalassa sijaitsevaa 4,6 hehtaarin kokoista logistiikkatonttia. Alueen kaavamuutos hyväksyttiin kesällä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pirkkalaan kaavaillaan isoa logistiikkahanketta – tontilla tehdään jo raivaustöitä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset