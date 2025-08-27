Pirkkalaan kaavaillaan isoa logistiikkahanketta – tontilla tehdään jo raivaustöitä
Alueen kaavamuutos hyväksyttiin kesällä.
NCC ja Logian ovat sopineet kehittävänsä yhdessä Vaaksakujalla Pirkkalassa sijaitsevaa 4,6 hehtaarin kokoista logistiikkatonttia. Alueen kaavamuutos hyväksyttiin kesällä.
