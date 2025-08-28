Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
RT: Budjettiriihessä vältettävä rakentamisen kriisiä pahentavia toimia

Nykyisessä markkinatilanteessa valtion korkotukivaltuuden pitäminen riittävän korkealla tasolla on järjestön mielestä keskeistä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. elokuuta 2025, 13:25
Uusia asuintaloja nousee Espoon Finnoon alueelle. Kuva: Jussi Helttunen

Rakennusteollisuus RT varoittaa hallitusta tekemästä valtion tukemaan asuntotuotantoon kohdistuvia vähennyksiä nyt, kun asuntorakentaminen on lamaantunut historiallisen alhaiselle tasolle. Järjestön mukaan leikkaukset olisivat vahingollisia.

