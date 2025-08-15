Soimu jatkaa Kotikatu365-urakkaa Kuopiossa – uusi talotyömaa käynnistyy syyskuussa
Hatsalan korttelista on muodostumassa kymmenen kerrostalon kokonaisuus.
Kotikatu365-korttelin rakentaminen etenee Kuopiossa. Hannes Kolehmaisen kadun varrella sijaitsevalle Hatsalan alueelle on suunnitteilla kaikkiaan noin 10 kerrostaloa, joista neljännen rakennustyöt alkavat syyskuussa.
Urakoitsijana on Rakennusliike Soimu, joka on vastannut korttelin aiempienkin kohteiden rakennustöistä. Kotikatu-korttelissa on valmiina kaksi kerrostaloa ja parhaillaan rakennetaan TA-Asumisoikeuden kohdetta.
Keskustan kupeeseen nouseva Hatsalan Paana on kahdeksankerroksinen ja asuntojen koot vaihtelevat yksiöstä perhehuoneistoihin. Asukkaiden käytössä ovat lisäksi noin 600 neliön yhteistilat sekä parkkihalli.
Kohteen on määrä valmistua syksyllä 2026. Rakennuttajana toimiva Kotikatu365 oy on osa COR Groupia.
