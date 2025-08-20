Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tuusulan mittavan yritysalueen asemakaava sai lainvoiman – YIT suurin maanomistaja

Kaava-alue on osa jättimäistä Focus-yritysaluetta, jolle on suunnitteilla yhteensä jopa miljoona neliömetriä rakennusoikeutta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 20. elokuuta 2025, 16:47
Tuusulassa sijaitseva Sammonmäki IV -asemakaava ja asemakaavan muutos ovat tulleet voimaan 20. elokuuta. Sammonmäki IV on osa Focus-yritysaluetta, joka sijaitsee eteläisessä Tuusulassa, Helsinki-Vantaan lentokentän lähellä.

