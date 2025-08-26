Varte muuntaa ison toimistokiinteistön hoivatiloiksi Helsingissä
Rakennustyöt valmistuvat elokuun lopussa 2026.
Varte toimii projektinjohtourakoitsijana KOY Kaupintie 5 -hankkeessa, jossa peruskorjataan Helsingin Pohjois-Haagassa sijaitseva, vuonna 1998 valmistunut toimistorakennus. Rakennustyöt ovat käynnistyneet elokuussa 2025 ja valmistuvat elokuun lopussa 2026.
