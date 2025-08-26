Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Varte muuntaa ison toimistokiinteistön hoivatiloiksi Helsingissä

Rakennustyöt valmistuvat elokuun lopussa 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. elokuuta 2025, 9:00
Varte toimii projektinjohtourakoitsijana KOY Kaupintie 5 -hankkeessa, jossa peruskorjataan Helsingin Pohjois-Haagassa sijaitseva, vuonna 1998 valmistunut toimistorakennus. Rakennustyöt ovat käynnistyneet elokuussa 2025 ja valmistuvat elokuun lopussa 2026.

