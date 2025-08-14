YIT:ltä pientaloja Vantaalle – valmista kesällä 2026
Talot ovat puurakenteisia ja niiden julkisivuelementit valmistetaan YIT:n Hämeenlinnan tehtaalla.
YIT käynnistää omaperusteisen pientalohankkeen Vantaan Ylästössä.
