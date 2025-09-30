A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikkö saa uuden vetäjän
Uuden yksikönjohtajan osaamista on hyödynnetty lukuisissa kansainvälisissä voimalaitoshankkeissa eri maissa.
Tamperelainen diplomi-insinööri Jussi Vaiste, 42, on nimitetty A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikön johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Yksikön pitkäaikainen johtaja Harri Kivistö jää osa-aikaisesti eläkkeelle ja jatkaa projektitehtävissä vanhempana suunnittelujohtajana.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikkö saa uuden vetäjän”