Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Suunnittelu

A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikkö saa uuden vetäjän

Uuden yksikönjohtajan osaamista on hyödynnetty lukuisissa kansainvälisissä voimalaitoshankkeissa eri maissa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 30. syyskuuta 2025, 15:54
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikkö saa uuden vetäjän
Jussi Valste Kuva: A-Insinöörit

Tamperelainen diplomi-insinööri Jussi Vaiste, 42, on nimitetty A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikön johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Yksikön pitkäaikainen johtaja Harri Kivistö jää osa-aikaisesti eläkkeelle ja jatkaa projektitehtävissä vanhempana suunnittelujohtajana.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikkö saa uuden vetäjän”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset