Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaat on valittu – Nämä pääsivät jatkoon

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnosta kisaa tänä vuonna neljä ehdokasta. Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajan valitsee arkkipiispa Tapio Luoma.

Kirjoitettu 3. syyskuuta 2025, 6:00
Katajanokan Laiturin materiaalivalintaa pidetään onnistuneena. Puumateriaali sitoo hiiltä, tasaa kosteutta ja tarjoaa miellyttävän akustiikan.

Loppusuoralle ovat valikoituneet Finlandia-talon peruskorjaus, Katajanokan Laituri, asuinkerrostalo Meander ja Vuosaaren biolämpölaitos. Kaikki neljä sijaitsevat Helsingissä ja ovat Finlandia-talon peruskorjausta lukuun ottamatta uudisrakennuksia.

