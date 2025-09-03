Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaat on valittu – Nämä pääsivät jatkoon
Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnosta kisaa tänä vuonna neljä ehdokasta. Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajan valitsee arkkipiispa Tapio Luoma.
Loppusuoralle ovat valikoituneet Finlandia-talon peruskorjaus, Katajanokan Laituri, asuinkerrostalo Meander ja Vuosaaren biolämpölaitos. Kaikki neljä sijaitsevat Helsingissä ja ovat Finlandia-talon peruskorjausta lukuun ottamatta uudisrakennuksia.
