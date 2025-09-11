Espoon Keilaniemen Portin johtaminen on kohtaamista Espoon Keilaniemeen rakennetaan parhaillaan yhtä Euroopan korkeimmista toimitilarakennuksista, jossa rungon keskeisenä materiaalina käytetään puuta. Kohde on yksi Rakennuslehden Vuoden työmaakilpailun ehdokkaista.

Keilaniemen Portti -niminen toimistorakennus kohoaa 57 metrin korkeuteen, ja siinä on 14 maanpäällistä kerrosta sekä kaksi kellarikerrosta.

Rakennuksen runko koostuu liimapuupilareista, betoni-clt-liittolaatasta ja teräspalkeista. Julkisivun alumiinirunkoon kiinnitetään puuverhous. Rakennuksen muoto on suunniteltu maksimoimaan luonnonvalon pääsy sisälle lattiasta kattoon ulottuvilla lasisilla ikkunoilla.

Työmaa sijaitsee ahtaassa liikenteen solmukohdassa

Jatke Toimitilojen urakoima työmaa sijaitsee ahtaassa liikenteen solmukohdassa Kehä I:n ja Itämeren välisellä kannaksella, jossa välittömässä läheisyydessä on muun muassa Koneen pääkonttori. Tämä on edellyttänyt rungon asennuksen osalta tarkkaa suunnittelua ja esti rungon rakentamisen sääsuojan alla.

Rakennuksen runko on nostettu paikoilleen neljässä lohkossa, jolloin yksittäisen lohkon päälle on saatu asennettua valmis vesikatto elementeistä. Julkisivun asennus on tahdistettu siten, että julkisivutyöt etenevät samassa tahdissa runkotyön kanssa muutamaa kerrosta alempana.

Rakentaminen aloitettiin tavanomaisesta poiketen matalammasta päästä, ja se etenee kohti korkeimman osan ylintä kerrosta. Tällöin vesikattotasoon nostetuilla lohkoilla on mahdollista aloittaa sisätyövaiheet siitä huolimatta, että viereisen lohkon runko on vasta työn alla. Näin toimien on estetty myös sadevesien valuminen rakennettavalle osalle.

Projektissa on luotu projektinjohtopääurakan alle neljä omaa tavoite- ja kattohintaista projektinjohtourakkaa, joiden toimintamalli on toteutettu niin sanottuna aliurakka-PJU:na. Jatkeen kehittämä malli noudattaa vastaavia piirteitä kuin pääurakka Jatkeen ja Varman välillä, ja ne on jaettu maanrakennusurakkaan (Joroisten Maanrakennus), lvi-urakkaan (Saipu), sähköurakkaan (Amplit) sekä rakennusautomaatiourakkaan (Fidelix).

”Tässä on selkeänä etuna muutosten hallinta ja läpinäkyvä hinnoittelu muutoksille. Jakamalla riskit ja mahdollisuudet kriittisimpien urakoiden kanssa yhteisesti edellä mainitulla tavalla on mahdollistettu ketterä ja kaikkia palveleva muutostenhallintaan kykenevä hanke”, Jatkeen työpäällikkö Mikael Lähteenmäki korostaa.

Keilaniemen Portti Tilaaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Urakoitsija Jatke Toimitilat

Rakennuttajakonsultti A-Insinöörit Rakennuttaminen Arkkitehtisuunnittelu Arco

Hankkeen laajuus 29093 m²

Projektin aikataulu 7/2023–8/2026

Jatkeen työmaalla on haluttu myös ravistella alalle vakiintunutta palaverikäytäntöä. Urakoitsijapalaverit on pidetty vain kirjaamiskokouksina esitäytettyjen työvaiheilmoitusten perusteella ja monen tunnin maratonkokoukset on vaihdettu tehokkaampiin kahdenkeskisiin viikkopalavereihin urakoitsijoiden kanssa.

Työmaaolosuhteisiin kiinnitetty erityistä huomiota

Työmaalle on luotu kulttuuri, jossa kaikkien työmaalla työskentelevien välillä vallitsee arvostelun sijaan arvostus ja toisten töiden kunnioittaminen. Tästä on osoituksena RT:n myöntämä Työturvallisuusteko 2025 -palkinto. Palkinto annettiin työmaan käytännöstä palkita kuukausittain Kuukauden uroteko -nimisellä palkinnolla ansioitunut osapuoli tai henkilö.

Myös työmaaolosuhteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota, koska puurakenteiden kuivumiseen on tiukat vaatimukset.

Työnaikaiseen lämmitykseen on käytetty kaukolämpöä ja älypuhaltimia, joilla energiankulutus on saatu minimoitua ja olosuhteet työmaalla räätälöityä työvaihekohtaisesti. Kesän helteillä kohteessa käytössä ollut työmaaviilennys on tänä kesänä ollut arvossaan.