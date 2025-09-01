GRK laajentaa toimintaansa Etelä-Ruotsiin – ”Tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvuamme”
Strategian mukaisesti GRK:n tavoitteena on kannattava kasvu.
Infrarakentaja GRK laajentaa strategiansa mukaisesti toimintaansa Etelä-Ruotsiin. Yhtiö on nimittänyt uuden alueorganisaationsa johtohenkilöt: Etelä-Ruotsin aluejohtajaksi on nimitetty Lars Henriksson, strategia- ja liiketoimintajohtajaksi Jacob Westerlund ja tarjoustoiminnan johtajaksi Muhassad Dhadad.
