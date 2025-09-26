GRK sai ison satamaurakan Ruotsista
Sopimuksen arvo GRK:lle on jopa noin 25-30 miljoonaa euroa.
GRK on valittu Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan Luulajan sataman kehittämishankkeeseen infrarakentajaksi. GRK ja Luleå Hamn ab ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka arvo GRK:lle on jopa noin 25-30 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia on kommentoitu kerran
Yksi vastaus artikkeliin “GRK sai ison satamaurakan Ruotsista”
Samverkanissa on paljon samaa kuin allianssissa, mutta mielestäni se ei kyllä allianssihankkeeksi suomennu mitenkään. Yhteistoiminnallinen PJU varmasti ajatukseltaa lähempänä. Ja on vanha urakkamuoto lahden toisellapuolella.