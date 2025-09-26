Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
GRK sai ison satamaurakan Ruotsista

Sopimuksen arvo GRK:lle on jopa noin 25-30 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 26. syyskuuta 2025, 14:28
Kuvituskuva. Kuva: GRK

GRK on valittu Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan Luulajan sataman kehittämishankkeeseen infrarakentajaksi. GRK ja Luleå Hamn ab ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka arvo GRK:lle on jopa noin 25-30 miljoonaa euroa.

Yksi vastaus artikkeliin “GRK sai ison satamaurakan Ruotsista”

  1. Samverkanissa on paljon samaa kuin allianssissa, mutta mielestäni se ei kyllä allianssihankkeeksi suomennu mitenkään. Yhteistoiminnallinen PJU varmasti ajatukseltaa lähempänä. Ja on vanha urakkamuoto lahden toisellapuolella.

