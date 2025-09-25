Helsinki korotti toistamiseen koulukorjauksen enimmäishintaa – maksaa jo noin 5,7 miljoonaa enemmän kuin alun perin piti
Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten-koulun korjauksen enimmäishintaa on korotettu kerran aiemmin.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.9. Grundskolan Norsenin Cygnaeus-yksikön perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Enimmäishintaa korotettiin nyt toista kertaa.
