Lujatalolle aso-urakka Malmilta – tilaajana TA-Yhtiöt
Asumisoikeustalo on uuden Nallenrinteen asuinalueen ensimmäinen hanke.
Lujatalo on tehnyt TA-Yhtiöiden kanssa urakkasopimuken Helsingin Tattariharjuun rakennettavasta 48 asunnon asuinkerrostalosta, joka on samalla Malmin uuden Nallenrinne-asuinalueen ensimmäinen hanke.
