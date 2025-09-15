Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Päällystysurakat ovat loppusuoralla – tämän vuoden saldo 3 100 kilometriä

Yksittäisiä päällystyskohteita on ollut eri puolilla Suomea  yli 800.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. syyskuuta 2025, 9:16
Kuluvalle vuodelle myönnetyllä 180 miljoonan euron lisärahoituksella on Väyläviraston mukaan työllistetty yli 1 600 henkilöä. Korjausvelan taittaminen vaatisi 4 000 kilometrin vuosittaista päällystysmäärää. (Kuva: Väylävirasto)

Kuluvana vuonna päällystetään hallituksen lisärahoituksen turvin yhteensä yli 3 100 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä, kertoo Väylävirasto.

