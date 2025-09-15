Päällystysurakat ovat loppusuoralla – tämän vuoden saldo 3 100 kilometriä
Yksittäisiä päällystyskohteita on ollut eri puolilla Suomea yli 800.
Kuluvana vuonna päällystetään hallituksen lisärahoituksen turvin yhteensä yli 3 100 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä, kertoo Väylävirasto.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Päällystysurakat ovat loppusuoralla – tämän vuoden saldo 3 100 kilometriä”