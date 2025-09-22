Sato tutki: Hyvätuloiset ja omistusasujat kiinnostuivat vuokra-asumisesta
Kyselyn mukaan 70 prosenttia omistusasujista kertoo olevansa aiempaa kiinnostuneempi vuokra-asumisesta.
Vuokra-asumisen kiinnostavuus on kasvanut kaikissa ikäryhmissä ja varsinkin omistusasunnoissa asuvien joukossa, kertoo Saton teettämä tuore tutkimus.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Sato tutki: Hyvätuloiset ja omistusasujat kiinnostuivat vuokra-asumisesta”