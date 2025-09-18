Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu

Sitowiselle suunnittelee sairaalan talotekniikan Poriin

Uuden sairaalarakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2029.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 18. syyskuuta 2025, 13:03
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sitowiselle suunnittelee sairaalan talotekniikan Poriin
Satasairaalan uudisrakennuksen tieltä purettava koulu Porin Tiilimäessä. Kuva: Heikki Westergård

Sitowise on saanut Porin kuumasairaala -hankkeen talotekniikan suunnittelu-urakan. Kokonaisuus on arvoltaan noin miljoona euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sitowiselle suunnittelee sairaalan talotekniikan Poriin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset