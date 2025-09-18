Sitowiselle suunnittelee sairaalan talotekniikan Poriin
Uuden sairaalarakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2029.
Sitowise on saanut Porin kuumasairaala -hankkeen talotekniikan suunnittelu-urakan. Kokonaisuus on arvoltaan noin miljoona euroa.
