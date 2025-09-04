Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Varte urakoi kerrostalon Nurmijärvellä

Rakentaminen on jo käynnissä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 4. syyskuuta 2025, 8:43
Varte Lahti on allekirjoittanut urakkasopimuksen Avain Asuntojen kanssa 56 asunnon kerrostalon rakentamisesta Nurmijärvelle.

