Kotera Group teki yrityskaupat – konserniin liittyy yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä yritys Kauppa on saanut kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja astunut voimaan.

Sammutusjärjestelmien kokonaistoimituksiin ja huoltoon keskittyvän Putcon oy:n omistajat ja Kotera Group ovat solmineet yritysjärjestelyn, jossa Putcon liittyy osaksi Kotera Group -konsernia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt kaupan ja se on astunut voimaan.