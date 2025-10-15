Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Talotekniikka Yrityskauppa

Kotera Group teki yrityskaupat – konserniin liittyy yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä yritys

Kauppa on saanut kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja astunut voimaan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 15. lokakuuta 2025, 10:21
Sammutusjärjestelmien kokonaistoimituksiin ja huoltoon keskittyvän Putcon oy:n omistajat ja Kotera Group ovat solmineet yritysjärjestelyn, jossa Putcon liittyy osaksi Kotera Group -konsernia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt kaupan ja se on astunut voimaan.

