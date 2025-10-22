Kreate takoi vahvan neljänneksen – ”Liikevaihto oli ennätyskorkea”
Myös tammi-syyskuu on sujunut myönteisesti.
Infrarakentaja Kreaten heinä-syyskuu sujui myönteisesti. Liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia ja oli 94,7 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi peräti 58,3 prosenttia 242,4 miljoonaan euroon.
