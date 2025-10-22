Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Infra Uutiset

Kreate takoi vahvan neljänneksen – ”Liikevaihto oli ennätyskorkea”

Myös tammi-syyskuu on sujunut myönteisesti.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2025, 9:34
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kreate takoi vahvan neljänneksen – ”Liikevaihto oli ennätyskorkea”
Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström. Kuva: Kalle Koponen / HS

Infrarakentaja Kreaten heinä-syyskuu sujui myönteisesti. Liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia ja oli 94,7 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi peräti 58,3 prosenttia 242,4 miljoonaan euroon.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kreate takoi vahvan neljänneksen – ”Liikevaihto oli ennätyskorkea””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset