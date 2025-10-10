Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Arkkitehtuuri Uutiset

Lapti sai uuden Ilmailumuseon urakan – kokonaisbudjetti 25 miljoonaa euroa

Vantaalle rakennetaan uudet tilat ilmailun historiaa ja tulevaisuutta esittelevälle museolle.

 

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 10. lokakuuta 2025, 8:27
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lapti sai uuden Ilmailumuseon urakan – kokonaisbudjetti 25 miljoonaa euroa
Havainnekuva kertoo, millainen uudesta Ilmailumuseosta on tulossa. Kuva: PES-Arkkitehdit

Vantaalle nousevan uuden Ilmailumuseon rakentajaksi on valittu rakennusyhtiö Lapti. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa PES-Arkkitehdit, ja rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimii A-Insinöörit.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lapti sai uuden Ilmailumuseon urakan – kokonaisbudjetti 25 miljoonaa euroa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset