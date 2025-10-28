Lapwallin liikevaihto kasvoi, kannattavuus heikkeni – Uuden linjan tuotanto käynnistyy piakkoin
Tilauskanta oli vahvassa kasvussa.
Puuelementtivalmistaja Lapwallin kolmannen neljänneksen luvut olivat kahtalaisia. Liikevaihdon ja tilauskannan osalta kehitys oli positiivista, kun taas tuloksen suhteen suunta oli negatiivinen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lapwallin liikevaihto kasvoi, kannattavuus heikkeni – Uuden linjan tuotanto käynnistyy piakkoin”