Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Korjausrakentaminen Uutiset

Lujatalo voitti korjausurakat Turusta – töitä liki 10 miljoonan euron arvosta

Teräsrautelan koulu peruskorjataan, Kaskenmäen päiväkoti saa myös laajennusosan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 13. lokakuuta 2025, 11:23
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lujatalo voitti korjausurakat Turusta – töitä liki 10 miljoonan euron arvosta
Kaskenmäen päiväkodin vanhat puurakennukset eivät ole asemakaavassa suojeltuja, mutta Turun museokeskus on luokitellut ne paikallisesti merkittäviksi.

Lujatalon Lounais-Suomen yksikkö on voittanut kaksi urakkakilpailua Turussa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lujatalo voitti korjausurakat Turusta – töitä liki 10 miljoonan euron arvosta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset