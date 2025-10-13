Lujatalo voitti korjausurakat Turusta – töitä liki 10 miljoonan euron arvosta
Teräsrautelan koulu peruskorjataan, Kaskenmäen päiväkoti saa myös laajennusosan.
Lujatalon Lounais-Suomen yksikkö on voittanut kaksi urakkakilpailua Turussa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lujatalo voitti korjausurakat Turusta – töitä liki 10 miljoonan euron arvosta”