Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Työelämä Uutiset

Nuoret tutustuivat työmaan arkeen Porvoossa – tettiläisiä kiinnosti alan monipuolisuus

Vierailu oli osa Raksa TET -viikkoa. Osallistujat pääsivät viikon aikana tutustumaan laajalti rakennusalaan.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. lokakuuta 2025, 11:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Nuoret tutustuivat työmaan arkeen Porvoossa – tettiläisiä kiinnosti alan monipuolisuus
Eetu Sironen (vas.) ja Abdelrahman Elmegiri tutustuivat Jatkeen työmaahan Porvoossa. Kuva: Merja Mannila

Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua. Jatkeen K-citymarketin ja As.oy Porvoon Taidetehtaanrannan työmaalle oli tulossa tutustumaan 20 nuorta. Porvoossa vierailuun valmistauduttiin pieteetillä, ja työmaatoimistolla kävi kuhina.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nuoret tutustuivat työmaan arkeen Porvoossa – tettiläisiä kiinnosti alan monipuolisuus”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset