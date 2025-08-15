Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu Työelämä Uutiset

Nuoret sparraajat tuovat uutta näkövinkkeliä johdon ajatteluun – ”Palaute on ollut suoraa muttei julmaa”

Nuorten sparrausryhmien tehtävänä on tuoda heidän ääntään kuuluviin ja uudenlaista ajattelua yrityksen päätöksentekoon.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 15. elokuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Nuoret sparraajat tuovat uutta näkövinkkeliä johdon ajatteluun – ”Palaute on ollut suoraa muttei julmaa”
A-Insinöörien kestävän rakentamisen projektipäällikkö Janita Rintala ja teknologiapäällikkö Matias Hirvikoski kuuluvat nuorten johtoryhmään, joka sparraa yrityksen johtoryhmää näkökulmillaan. Kuva: Jussi Helttunen

Granlund on yksi rakennusalan yrityksistä, joissa toimii nuorten johtoryhmä. Sen tehtävänä on käsitellä johdon osoittamia asioita ja tehdä ratkaisuehdotuksia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nuoret sparraajat tuovat uutta näkövinkkeliä johdon ajatteluun – ”Palaute on ollut suoraa muttei julmaa””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset