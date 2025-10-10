Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suhdanne Rakentaminen Uutiset

Rakentamisen liikevaihto pysyi laskussa elokuussa

Miinusta kertyi 2,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 10. lokakuuta 2025, 11:37
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Rakentamisen liikevaihto pysyi laskussa elokuussa
Rakentamisen liikevaihto on ollut kesän ajan laskussa edellisvuoteen verrattuna. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Helttunen

Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto laski elokuussa 2,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Sen sijaan myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi prosentin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen liikevaihto pysyi laskussa elokuussa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset