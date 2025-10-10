Rakentamisen liikevaihto pysyi laskussa elokuussa
Miinusta kertyi 2,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto laski elokuussa 2,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Sen sijaan myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi prosentin.
