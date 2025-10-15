Varte sai 300 asunnon peruskorjausurakan Helsingistä
Bruttoneliöitä kohteessa on yhteensä 25 300.
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on valinnut Varten pääurakoitsijaksi mittavaan peruskorjaushankkeeseen Vilppulantiellä Malmilla. Kohteena on seitsemän 1980-luvulla rakennettua kerrostaloa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Varte sai 300 asunnon peruskorjausurakan Helsingistä”