Constille Valtioneuvoston linnan korjaustyöt – hankkeen arvo 195 miljoonaa
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 195 miljoonaa euroa, ja töiden on määrä alkaa syksyllä 2026.
Consti on voittanut mittavan korjausrakennusurakan, kun Senaatti-kiinteistöt on valinnut sen Valtioneuvoston linnan rakennushankkeen palveluntuottajaksi.
