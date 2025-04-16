Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Kiinteistöt Rakentaminen

Yli satavuotiaan arvorakennuksen purku alkaa varmistua – näin lautakunnan jäsenet perustelevat päätöstä

Valtioneuvoston linnan sisäpihalle on nousemassa uusi lisärakennus.

Kirjoittajat Marja Salomaa HS Heta Ylitie HS
Kirjoitettu 16. huhtikuuta 2025, 12:26
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Yli satavuotiaan arvorakennuksen purku alkaa varmistua – näin lautakunnan jäsenet perustelevat päätöstä
Valtioneuvoston linnan vanhan painotalon tilalle kaavaillun uuden lisärakennuksen suunnitelma on muuttanut muotoaan. Kaksi vuotta sitten se oli moderni nelikerroksinen talo (vas.), mutta nyt kolmikerroksinen uusvanhan näköinen rakennus (oik). Kuva: SARC Architects Kuva: HS

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva vanha painotalo aiotaan purkaa. Purkamista kannatti kaupunkiympäristölautakunnan enemmistö tiistaina.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Yli satavuotiaan arvorakennuksen purku alkaa varmistua – näin lautakunnan jäsenet perustelevat päätöstä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset