Yli satavuotiaan arvorakennuksen purku alkaa varmistua – näin lautakunnan jäsenet perustelevat päätöstä
Valtioneuvoston linnan sisäpihalle on nousemassa uusi lisärakennus.
Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva vanha painotalo aiotaan purkaa. Purkamista kannatti kaupunkiympäristölautakunnan enemmistö tiistaina.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Yli satavuotiaan arvorakennuksen purku alkaa varmistua – näin lautakunnan jäsenet perustelevat päätöstä”