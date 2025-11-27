Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
FIGBC valitsi uuden hallituksen

Neljän erovuorolaisen tilalle valittiin neljä uutta jäsentä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 27. marraskuuta 2025, 9:29
Kestävää rakentamista edistävä Green Building Council Finland (FIGBC) on valinnut syyskokouksessaan uuden hallituksen. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tulevana vuonna on Susteran maajohtaja Keijo Leppävuori ja varapuheenjohtajana jatkaa Urban Partnersin viestintäpäällikkö Jannica Aalto.

