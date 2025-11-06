Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu Infra

Helen harkitsee kolmea eri paikkaa uudelle ydinvoimalalle Helsingissä

Vuosaaren ja Salmisaaren voimala-alueiden lisäksi ehdolla on myös Östersundom.

Kirjoittaja Marja Salomaa HS
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2025, 11:15
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helen harkitsee kolmea eri paikkaa uudelle ydinvoimalalle Helsingissä
Vuosaaren voimala-alue on yksi mahdollinen sijoituspaikka pienydinvoimalle. Kuva: Juha Salminen / HS

Helsingin energiayhtiö Helen on hieman yllättäen sovittamassa uutta pienydinvoimalaa Östersundomiin nykyisten Vuosaaren ja Salmisaaren voimala-alueiden lisäksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helen harkitsee kolmea eri paikkaa uudelle ydinvoimalalle Helsingissä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset