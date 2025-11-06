Helsingin satamalaajennusta tehdään ympäri vuorokauden – ”Käytännössä teemme tätä kaloille”
Länsisataman uusi satamakenttä on yksi osa Euroopan vilkkaimpiin kuuluvan matkustajasataman kolmivaiheisesta kehittämishankkeesta.
Helsingin Länsisataman viereen on noussut tänä syksynä massiivinen betonimuuri. Siihen valetaan syksyn aikana 34 kappaletta yli 14-metrisiä kulmaelementtejä ja niiden parina tehtäviä saumaelementtejä, joita on yksi vähemmän.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsingin satamalaajennusta tehdään ympäri vuorokauden – ”Käytännössä teemme tätä kaloille””