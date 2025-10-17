Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Helsingin kiistellyn tunnelin kaavoitus loppusuoralla – Lautakunta tekee päätöksen ensi viikolla

Jatkosuunnittelussa on muun muassa lyhennetty betonitunneliosuutta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 17. lokakuuta 2025, 11:33
Havainnekuva tunnelin läntisestä suuaukosta. Kuva: PES-Arkkitehdit

Länsisatamasta Länsiväylälle kulkevan Satamatunnelin asemakaava etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ensi viikon tiistaina. Vuonna 2022 aloitetun asemakaavan laatiminen on nyt sen viimeisessä vaiheessa.

