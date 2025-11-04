Jyväskylä julkisti isot visiot – suunnittelee kantta ratapihan päälle Uusien kortteleiden rakentaminen alkaisi ensi vuosikymmenen puolella.

Jyväskylä suunnittelee kannen ja uusien rakennusten toteuttamista ratapihan ja Rantaväylän päälle. Juuri valmistuneessa korttelin konseptisuunnitelmassa on tutkittu korttelin sovittamista osaksi nykyistä kaupunkirakennetta, korttelin toiminnallisuuksia ja teknistä toteutusta.