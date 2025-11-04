Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Rakentaminen

Jyväskylä julkisti isot visiot – suunnittelee kantta ratapihan päälle

Uusien kortteleiden rakentaminen alkaisi ensi vuosikymmenen puolella.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. marraskuuta 2025, 8:35
Tilaajille
Havainnekuva siltakortteleista. Kuva: Arkkitehtitoimisto Oopeeaa oy

Jyväskylä suunnittelee kannen ja uusien rakennusten toteuttamista ratapihan ja Rantaväylän päälle. Juuri valmistuneessa korttelin konseptisuunnitelmassa on tutkittu korttelin sovittamista osaksi nykyistä kaupunkirakennetta, korttelin toiminnallisuuksia ja teknistä toteutusta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

