Kesko kompensoi logistiikkakeskuksen rakentamisen luontovaikutuksia Keskon aloitteesta Hyvinkään Härkävehmaansuon ekologisen tilan parantamiseen käytetään 300 000 euroa.

Artikkeli tiivistettynä Onnelan logistiikkakeskuksen rakennustöissä huomioitiin ympäristöarvot, ja ennen rakentamista tehtiin luontoselvitys.

Kesko ja Hyvinkään kaupunki sopivat Onnelan rakentamisesta aiheutuneiden luontohaittojen hyvittämisestä Hyvinkään Sveitsinpuiston viereisellä alueella, rahoittaen toimenpiteitä luontoarvojen kasvattamiseksi.

Koska ekologinen kompensaatio -laki oli nuori, kompensaatio sovittiin Keskon ja Hyvinkään kaupungin välisellä sopimuksella ilman viranomaisen valvomaa rekisteröintiä.

Hyvinkään kaupunki sitoutuu suojelukäyttöön ja luontoarvoja tukeviin toimiin 30 vuodeksi, mukaan lukien olemassa olevien teiden ja ulkoilureittien ylläpito sekä luonnon monimuotoisuuden parantaminen istuttamalla lehtipuita ja poistamalla vieraslajeja. Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä. Avaa

Syksyllä 2025 valmistuneen Onnelan logistiikkakeskuksen rakennustöissä huomioitiin ympäristö- ja luontoarvot alusta lähtien. Hankealueesta tehtiin luontoselvitys ennen rakentamisen aloittamista.

Kesko ja Hyvinkään kaupunki ovat sopineet Onnelan logistiikkakeskuksen rakentamisesta aiheutuneiden luontohaittojen hyvittämisestä ja uusien luontoarvojen tuottamisesta Hyvinkään Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen viereisellä Härkävehmaansuon alueella. Hyvinkään kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 3.11.2025.

Keskon ja Hyvinkään kaupungin sopimus perustuu mahdollisimman tarkasti luonnonsuojelulaissa säädetyn vapaaehtoisen ekologisen kompensaation periaatteisiin. Koska laki vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta tuli voimaan vasta Onnelan rakennusprojektin jo käynnistyttyä, kompensaatio ei ole rekisteröitävissä viranomaisen valvomaan rekisteriin. Tästä syystä päädyttiin malliin, jossa luontoarvojen tuottamisesta sovitaan kaupungin ja Keskon välisellä sopimuksella.

Sopimuksen myötä Kesko sitoutuu rahoittamaan toimenpiteitä, joilla kasvatetaan alueen luontoarvoja, sekä kiinteään korvaukseen alueen suojelukäytöstä. Kiinteän korvauksen arvioitu määrä on 327 000 euroa.

Samalla Hyvinkään kaupunki sitoutuu toteuttamaan suunnitelman mukaiset luontoarvoja lisäävät toimet, suojaamaan luontoarvojen tuottamisaluetta heikennyksiltä sekä ottamaan heikennysten estämisen huomioon luovutus- ja muissa alueeseen vaikuttavissa sopimuksissaan seuraavien 30 vuoden ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aluetta käytetään sen nykyisiä luontoarvoja lisäävässä käytössä ja että alue tulee säilymään virkistyskäytössä vähintään seuraavien 30 vuoden ajan.

Alueella saa ylläpitää olemassa olevia teitä ja ulkoilureittejä. Jokaisenoikeudet kuten sienestys ja marjastus ovat alueella voimassa jatkossakin.

Yli 60 hehtaarin hyvitysalue koostuu ojitetuista suo- ja metsäalueista

”Alueella ei ole nykyisin voimassa olevia hoito- ja käyttösuunnitelmia, joten toimenpiteet kuten lahopuun lisääminen, lehtipuiden istuttaminen sekä vieraslajien poistaminen parantavat alueen ekologista tilaa. Sopimus toimii pilottina, joka voi tulevaisuudessa toimia mallina muille kunnille ja yrityksille ekologisen kompensaation toteuttamisessa”, kertoo ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia Hyvinkään kaupungilta.

”Luonnon monimuotoisuuden suojaaminen on yksi vastuullisuusstrategiamme painopistealueista. Onnelan rakentamisessa ympäristö- ja luontoarvot huomioitiin heti hankkeen alusta lähtien”, Keskon vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn kertoo.

Ennen rakentamisen aloittamista ekologi teki hankealueesta selvityksen, jonka avulla luotiin arvio alueen luontoarvoista lähtötilanteessa. Hankealueen lievennystoimien jälkeen jäljelle jäävä luontohaitta laskettiin arvioimalla heikentyvien luontotyyppien ekologinen tila ja laskemalla menetettävät luonnonarvot ekologisen kompensaation laskureilla. Tämän jälkeen yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa etsittiin hyvitykseen parhaiten soveltuva aluee ja luotiin suunnitelma luontoarvojen hyvittämiseksi.