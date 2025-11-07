Kiinteistönvälittäjät: Lokakuu oli vilkkain kuukausi vuosiin asuntokaupassa Myyntiajat ovat edelleen pitkiä.

Asuntokauppoja tehtiin tämän vuoden lokakuussa hieman enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään KVKL Hintaseurantapalveluun raportoitiin lokakuussa maanlaajuisesti yhteensä 5 446 vanhan asunnon ja uudisasunnon kauppaa. Määrä on KVKL:n mukaan korkein yhdessä kuukaudessa kolmeen vuoteen.

Kaikkiaan tänä vuonna asuntokauppoja on tehty yli 12 prosenttia viime vuotta enemmän.

”Asuntokaupan kokonaismäärän kasvu on jälleen yksi uusi positiivinen signaali lisää Suomen kansantalouden, rakentamisen elpymisen ja myös työllisyyden vahvistumisen kannalta”, Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kertoo.

Asuntokauppa ja kuluttajien isommat hankinnat ovat suurelta osin luottamuksesta kiinni, hän muistuttaa.

”Positiiviset uutiset muun muassa jäänmurtajatilauksista, risteilijätilauksista ja datakeskusinvestoinneista ovat vahvistaneet kuluttajien luottamusta. Tämä näkyy asuntokaupoilla lisääntyneinä yhteydenottoina ja tarjouksina”, hän jatkaa.

Myyntiajat ovat kuitenkin edelleen historiallisen pitkiä. Tarjontaa asunnoista on paljon ja ostajilla on valinnanvaraa. Viljamaa arvioi, että kovin merkittävää asuntojen hintojen nousua ei nähdä ennen kuin myyntiajat lähtevät selvästi lyhenemään. Se taas vaatii asuntotarjonnan vähenemistä nykyisestä.

Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat perustuen KVKL hintaindeksiin nousivat pääkaupunkiseudulla samoin kuin muissa isoissa kaupungeissa 0,9 prosenttia syyskuuhun verrattuna.