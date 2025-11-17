Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Norjaan rakennetaan 440 miljoonan tienpätkää, jonka suunnittelijoista osa tulee Suomesta – ”Sellaista kokonaisuutta on ollut aivan uniikkia tehdä”

Norjassa on käynnissä poikkeuksellinen tiehanke, jossa 1,4 kilometriä kaksikaistaista tietä parannetaan moottoritieksi. Hankkeessa muun muassa rakennetaan 13 siltaa. Mukana on suomalaisosaajia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 17. marraskuuta 2025, 6:12
Liikenne kulkee Bellevuen alueella kolmessa kerroksessa: moottoritie sillalla, kaupungin katuverkko sen alla ja teollisuusraide maan alla. Kuva: Ramboll

Norjan eteläosassa, Kristiansandin kaupungissa on menossa poikkeuksellisen vaativa tieprojekti. Siinä kahden tunnelin välissä kaupungin läpi kulkevat E18- ja E39-tiet pitäisi leventää kaksikaistaisista nelikaistaisiksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Norjaan rakennetaan 440 miljoonan tienpätkää, jonka suunnittelijoista osa tulee Suomesta – ”Sellaista kokonaisuutta on ollut aivan uniikkia tehdä””

