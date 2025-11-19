Oopperatalo menee mittavaan remonttiin – suunnittelu käynnistynyt Helsingissä sijaitsevan Oopperatalon korjaus toteutetaan alustavasti kolmessa vaiheessa.

Helsingissä sijaitsevan Oopperatalon kiinteistöä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt on alkanut yhdessä Suomen kansallisoopperan ja -baletin kanssa suunnitella Oopperatalon kattavaa peruskorjausta.