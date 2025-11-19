Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Korjausrakentaminen Uutiset

Oopperatalo menee mittavaan remonttiin – suunnittelu käynnistynyt

Helsingissä sijaitsevan Oopperatalon korjaus toteutetaan alustavasti kolmessa vaiheessa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. marraskuuta 2025, 8:22
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Oopperatalo menee mittavaan remonttiin – suunnittelu käynnistynyt
Helsingin Oopperatalo Töölönlahden puolelta. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Helsingissä sijaitsevan Oopperatalon kiinteistöä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt on alkanut yhdessä Suomen kansallisoopperan ja -baletin kanssa suunnitella Oopperatalon kattavaa peruskorjausta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Oopperatalo menee mittavaan remonttiin – suunnittelu käynnistynyt”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset