Kategoriat Työelämä

Osaamistarpeiden muutos nähdään rakennusalalla hitaana, mutta mahdollisuutena

Muilla aloilla muutosvauhti nähdään nopeampana.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. marraskuuta 2025, 12:48
Muilla aloilla muutosvauhti nähdään nopeampana.

Rakennusalalla työskentelevät kokevat alan osaamistarpeiden muuttuvan muita toimialoja vähemmän, mutta näkevät useammin muutoksen mahdollisuutena.

