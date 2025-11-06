Ouluun kaavaillaan laajaa vihreän siirtymän teollisuusaluetta Osayleiskaavan arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 aikana.

Oulun kaupunki valmistelee uutta vihreän siirtymän teollisuusaluetta Hangaskankaalle. Alue sijaitsee 18 kilometriä Oulun keskustasta kaakkoon, lähellä valtatie 22:ta ja Kempeleen rajaa. Uusi alue täydentäisi merkittävästi Oulun kaupungin vihreän siirtymän kokonaisuutta ja käynnissä olevia vihreän siirtymän suunnitelmia Oritkarissa, Vihreäsaaressa, Laanilassa ja Pyyryväisessä.