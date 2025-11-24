Saari Partners tuli Wirmaxin kasvukumppaniksi – tähtää valtakunnalliseksi toimijaksi
Vuonna 2007 perustettu yhtiö työllistää noin sata henkilöä ja sen liikevaihto oli viime vuonna 15,1 miljoonaa euroa.
Pääomasijoittaja Saari Partners on tullut talotekniikkakonserni Wirmaxin enemmistöomistajaksi. Yhtiön johto ja nykyiset avainhenkilöt jatkavat edelleen henkilöomistajina. Heidän lisäkseen sijoittajajoukkoon on saatu myös muutama uusi avainhenkilö.
