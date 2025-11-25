Skanska rakentaa yli 100 asuntoa Helsingin kaupungille Rakentaminen käynnistyy marraskuussa 2025.

Skanska ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisesta Kalasataman Nihdin kortteliin. Asunnot toteutetaan kahteen erilliseen kohteeseen Hekalle ja Hasolle.