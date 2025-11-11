Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen

Suomalainen talovalmistaja ja saksalainen laivanrakentaja yhdistivät voimansa – Alkavat tehdä kelluvia taloja yhdessä

Kahta ensimmäistä yhteistyökohdetta suunnitellaan Saksaan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 11. marraskuuta 2025, 11:41
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Suomalainen talovalmistaja ja saksalainen laivanrakentaja yhdistivät voimansa – Alkavat tehdä kelluvia taloja yhdessä
Havainnekuva. Kuva: Honkarakenne & Meyer

Hirsitalovalmistaja Honkarakenne ja Meyer Floating Solutions yhdistävät massiivipuurakentamisen ja meritekniikan kehittääkseen uusia ratkaisuja kelluvaan rakentamiseen. Ensimmäiset hankkeet ovat Hampuriin sijoittuva kelluva surffikeskus sekä Berliini-Brandenburgin alueelle tuleva asuntorakentamisen kokonaisuus.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suomalainen talovalmistaja ja saksalainen laivanrakentaja yhdistivät voimansa – Alkavat tehdä kelluvia taloja yhdessä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset