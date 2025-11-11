Suomalainen talovalmistaja ja saksalainen laivanrakentaja yhdistivät voimansa – Alkavat tehdä kelluvia taloja yhdessä
Kahta ensimmäistä yhteistyökohdetta suunnitellaan Saksaan.
Hirsitalovalmistaja Honkarakenne ja Meyer Floating Solutions yhdistävät massiivipuurakentamisen ja meritekniikan kehittääkseen uusia ratkaisuja kelluvaan rakentamiseen. Ensimmäiset hankkeet ovat Hampuriin sijoittuva kelluva surffikeskus sekä Berliini-Brandenburgin alueelle tuleva asuntorakentamisen kokonaisuus.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Suomalainen talovalmistaja ja saksalainen laivanrakentaja yhdistivät voimansa – Alkavat tehdä kelluvia taloja yhdessä”