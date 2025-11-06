Vuoden teräsrakenne -palkinto meni mielenkiintoiselle kattorakennelmalle
Palkinto julkistettiin Teräsrakenne-päivässä Helsingissä.
Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan vanhan arvokiinteistön sisäpihan peruskorjaus ja kattaminen kaupunkitilaksi toivat hankkeelle Vuoden teräsrakenne 2025 -palkinnon. Palkinto julkistettiin 6. marraskuuta Teräsrakenne-päivässä Helsingissä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vuoden teräsrakenne -palkinto meni mielenkiintoiselle kattorakennelmalle”