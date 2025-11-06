Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Vuoden teräsrakenne -palkinto meni mielenkiintoiselle kattorakennelmalle

Palkinto julkistettiin Teräsrakenne-päivässä Helsingissä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2025, 17:00
Vuoden teräsrakenne 2025 Kuva: Mika Huisman

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan vanhan arvokiinteistön sisäpihan peruskorjaus ja kattaminen kaupunkitilaksi toivat hankkeelle Vuoden teräsrakenne 2025 -palkinnon. Palkinto julkistettiin 6. marraskuuta Teräsrakenne-päivässä Helsingissä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vuoden teräsrakenne -palkinto meni mielenkiintoiselle kattorakennelmalle”

