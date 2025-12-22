Hartela rakentaa Tokmannin Vantaalle
Rakentaminen alkaa alkuvuonna, ja tavoitteena on myymälän valmistuminen jouluksi 2026.
Hartela on myynyt omaperusteisesti kehittämänsä toimitilahankkeen Vantaan Kivistössä kiinteistöyhtiö Cibus Nordic Real Estate ab:lle. Kohteen pääkäyttäjäksi tulee Tokmanni.
