Infra tarjosi vuoden lopussa hyviä uutisia – ”Me olemme pisin seitsemästä kääpiöstä”
Vantaan raitiotien toteuttamispäätös tehtiin samana päivänä, kun Länsiradan suurimmat osakaskunnat hyväksyivät sopimukset. Maa- ja vesirakentamisen odotetaan kasvavan tänä vuonna neljä prosenttia.
Uutta nousua jo parin vuoden ajan jatkuneen taantuman jälkeen odottava rakennusala sai marraskuun lopulla mieluisia uutisia, kun kaksi isoa infrainvestointia nytkähti eteenpäin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Infra tarjosi vuoden lopussa hyviä uutisia – ”Me olemme pisin seitsemästä kääpiöstä””