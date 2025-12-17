Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Keski-Suomen Betonirakenne urakoi tuulipuiston infran Soinissa

Yritys on ollut rakentamassa yhteensä 38 tuulipuistoa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 17. joulukuuta 2025, 13:30
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Keski-Suomen Betonirakenne urakoi tuulipuiston infran Soinissa
KSBR on urakoinut ennen Korkeamaata 38 tuulipuistohankkeessa, joista yksi oli kuvan kohde Pahkakoskella Iissä. Kuva: KSBR

Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR) on sopinut uusiutuvan energian yhtiö OX2:n kanssa Korkeamaan tuulipuiston rakentamisesta Soinin kuntaan Etelä-Pohjanmaalle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Keski-Suomen Betonirakenne urakoi tuulipuiston infran Soinissa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset