KSBR rakentaa energiavaraston Kauhavalle
Työt ovat käynnistyneet lokakuussa.
KSBR ja englantilainen Nala Renewables ovat tehneet sopimuksen 50 megawatin ja 100 megawattitunnin akkuenergian varastointijärjestelmän rakentamisesta Etelä-Pohjanmaan Kauhavalle. Sopimus sisältää energiavaraston lisäksi verkkoliitynnän, sähköaseman ja energiavarastokentän maanrakennus- ja sähkötöineen.
