Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Energia

KSBR rakentaa energiavaraston Kauhavalle

Työt ovat käynnistyneet lokakuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. marraskuuta 2025, 8:41
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin KSBR rakentaa energiavaraston Kauhavalle
Työt Kauhavalla ovat alkaneet. Kuva: KSBR

KSBR ja englantilainen Nala Renewables ovat tehneet sopimuksen 50 megawatin ja 100 megawattitunnin akkuenergian varastointijärjestelmän rakentamisesta Etelä-Pohjanmaan Kauhavalle. Sopimus sisältää energiavaraston lisäksi verkkoliitynnän, sähköaseman ja energiavarastokentän maanrakennus- ja sähkötöineen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KSBR rakentaa energiavaraston Kauhavalle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset