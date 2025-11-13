KSBR rakentaa energiavaraston Kauhavalle Työt ovat käynnistyneet lokakuussa.

KSBR ja englantilainen Nala Renewables ovat tehneet sopimuksen 50 megawatin ja 100 megawattitunnin akkuenergian varastointijärjestelmän rakentamisesta Etelä-Pohjanmaan Kauhavalle. Sopimus sisältää energiavaraston lisäksi verkkoliitynnän, sähköaseman ja energiavarastokentän maanrakennus- ja sähkötöineen.