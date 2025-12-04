Kuumassa tehtäville töille tehtiin tauotussuositukset – Elimistön lämpötila voi ylittää turvallisena pidetyn rajan jo puolessa tunnissa Jos raskas työ kuumassa jatkuu monta tuntia, tapahtuu myös kuumakuormituksen kumuloitumista, jolloin palautuminen vaatii vielä pidempiä taukoja.

Työterveyslaitos (TTL) on laatinut ensimmäiset Suomen ilmastoon sopivat tauotussuositukset keskiraskaaseen ja raskaaseen kuumatyöhön. Kuumatyö tarkoittaa työskentelyä tilassa, jossa ilman lämpötila on enemmän kuin 28 astetta.